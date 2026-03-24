A Coruña pondrá en marcha antes del verano el control de accesos con cámaras en la Ciudad Vieja

El Ayuntamiento de A Coruña activará en las próximas semanas una nueva plataforma tecnológica para regular el acceso de vehículos a la Ciudad Vieja mediante cámaras, con el objetivo de que esté completamente operativa antes del inicio del verano.

La medida forma parte de un plan más amplio para mejorar la movilidad, el estacionamiento y la protección del entorno residencial en esta zona histórica.

La implantación arrancará en mayo con una primera fase en la que se habilitará una aplicación digital dirigida a los residentes, que permitirá gestionar autorizaciones de acceso de manera más sencilla, tanto de forma presencial como a través de dispositivos móviles u ordenadores.

Este sistema facilitará la tramitación de permisos permanentes y temporales, adaptándose a las necesidades reales del vecindario.

Desde el área de Movilidad subrayan que el objetivo principal es priorizar a los residentes y garantizar un uso adecuado de las plazas de aparcamiento, evitando que vehículos sin autorización ocupen espacios reservados.

Más medidas

En paralelo, el Ayuntamiento intensificará el control en la zona de bajas emisiones y en las áreas peatonales, reforzando tanto los medios tecnológicos como la presencia policial, además de revisar la señalización existente.

Entre las actuaciones ya en marcha destaca la actualización del censo de vehículos autorizados, revisando matrículas vinculadas a residentes para eliminar aquellas que ya no cumplen los requisitos.

Esta depuración permitirá mejorar la eficacia del sistema y reducir usos indebidos.

También se incrementará la vigilancia sobre el estacionamiento reservado, con mejoras ya aplicadas en el entorno del aparcamiento del Oceanográfico, donde se han instalado cámaras con lectura de matrículas, nueva señalización específica y pintado diferenciado de plazas.

Estas medidas se extenderán progresivamente al resto de espacios destinados a residentes.

El nuevo listado de vehículos autorizados entrará en fase de pruebas durante el mes de mayo, un periodo que servirá para corregir posibles incidencias y atender reclamaciones o nuevas solicitudes por parte de vecinos, empresas y entidades con derecho de acceso.

La previsión municipal es que el sistema funcione con normalidad en junio.

Antes de su puesta en marcha definitiva, el Ayuntamiento desarrollará una campaña informativa en colaboración con la asociación vecinal, centrada en explicar el funcionamiento del sistema y los permisos disponibles, con especial atención a puntos sensibles como la plaza de la Fariña o Santo Domingo.

Más actuaciones

En paralelo, el Consistorio avanza en otras mejoras en la zona, como la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el entorno del Instituto Oceanográfico, o la futura colocación de marquesinas en varias paradas de autobús, además de un plan de revisión y reparación de aceras en todo el barrio.