Los usuarios del programa Lecer exigen una reunión con la alcaldesa de A Coruña

Los usuarios del Programa de Lecer del Fórum Metropolitano y del Ágora han decidido dar un paso al frente ante la falta de novedades sobre el ciclo de primavera.

En una asamblea celebrada el pasado 18 de marzo en el hall del Fórum, los asistentes acordaron constituir una comisión de representantes con el objetivo de solicitar una reunión directa con la Alcaldía de A Coruña.

La iniciativa se materializó este lunes, 23 de marzo, cuando los representantes acudieron al Palacio municipal de María Pita, donde se encontraba la alcaldesa.

Sin embargo, según relatan los propios usuarios, la regidora declinó recibirlos y, a través del personal de acceso, se les indicó que formalizasen su solicitud por registro.

La petición fue presentada ese mismo día a las 13:20 horas, quedando ahora a la espera de respuesta.

El malestar entre los participantes del programa ha ido en aumento en los últimos días, hasta el punto de que numerosos usuarios están acudiendo de forma individual a los registros municipales para expresar su disconformidad.

Actos de conciliación en el SMAC sin presencia municipal ni de la empresa

A esta situación se suma la de los trabajadores vinculados al programa. Varios empleados fijos-discontinuos han acudido a los actos de conciliación (SMAC), donde, según denuncian, no se presentó ni la empresa ni el Ayuntamiento, lo que añade más incertidumbre sobre el futuro inmediato de la actividad.

Usuarios y docentes coinciden en señalar la falta total de comunicación institucional. Aseguran que, pese a una información remitida recientemente desde el Ayuntamiento a los medios, no han recibido ninguna notificación directa ni por parte de la Concellería de Cultura ni del IMCE, por lo que ponen en duda su contenido.

En este contexto, los afectados insisten en la necesidad de una respuesta clara y urgente por parte del Ayuntamiento, recordando que los trabajadores no son convocados desde el 5 de febrero y los usuarios no reciben información desde el 22 de diciembre de 2025. Mientras tanto, el Programa de Lecer continúa paralizado y sin fecha para su reactivación.

Respuesta municipal

El ayuntamiento de A Coruña informó la semana pasada que se iba a licitar de inmediato el programa, y a usar la fórmula del contrato puente mientras duran los trámites administrativos.

Según la versión municipal, cinco trabajadores son los que no han cobrado hasta la fecha, estando el resto al día. Estos casos son por discrepancias en las cuantías, que continúan "en proceso de resolución".