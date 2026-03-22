A Coruña tiene nueva Meiga Mayor de las Hogueras de San Juan: proclamada Candela Pedreira

La ciudad de A Coruña dio este sábado uno de los primeros pasos hacia la celebración de San Juan con la elección de la Meiga Mayor de las Hogueras 2026.

Candela Pedreira Vidal fue designada como la representante principal de la fiesta, en un acto celebrado en el Sporting Club Casino que reunió a participantes, organización y autoridades.

En la misma ceremonia también se nombró a la Meiga Mayor Infantil, título que recayó en Vega Eugenia García Núñez, completando así una de las citas más simbólicas del calendario previo a las celebraciones estivales.

La velada estuvo marcada por la emoción de las candidatas y por el ambiente festivo que cada año acompaña a esta elección.

Tras conocerse el fallo, Candela Pedreira expresó su gratitud por la experiencia vivida junto al resto de aspirantes, destacando la intensidad de las semanas previas y la ilusión compartida.

La nueva Meiga Mayor subrayó además su compromiso, junto a las Meigas de Honor, de preservar y dar continuidad a una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.

Desde la organización de las Hogueras pusieron en valor la importancia de esta cita, considerada uno de los momentos clave del año para la entidad. Su presidenta recordó que, a partir de ahora, se abre un amplio programa con decenas de actividades que culminarán en la noche de San Juan, una de las más esperadas en A Coruña.