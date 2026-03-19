El diésel ya está a 2 euros en A Coruña: sigue subiendo el precio de los carburantes

Precios en la gasolinera de avenida do Porto de A Coruña a 19 de marzo de 2026. Quincemil

La guerra en Oriente Próximo sigue sin una fecha final en el horizonte y, en el ámbito económico, con ella continúan subiendo los costes de los carburantes. Este alza en los precios se hace notar ya en las estaciones de servicio de A Coruña, donde se ha llegado a registrar un precio por encima de los 2 euros en el diésel.

Esta mañana el precio del petróleo Brent se disparaba más de un 6% a las 8:44 horas, según la información de Europa Press, cotizando por encima de los 114 dólares, cuando antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán estaba en 72 dólares.

Los ataques en refinerías de Oriente Próximo han reforzado una subida de los carburantes que comenzó ya con los primeros ataques. Este jueves, Irán denunciaba un ataque aéreo de Israel coordinado por Estados Unidos sobre el mayor yacimiento de gas del mundo, South Pars. "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars", prometió a última hora del miércoles el presidente estadounidense Donald Trump.

En la Península, desde el pasado 2 de marzo, el litro de gasóleo subió una media de 47 céntimos.

Todo ello se traduce en un alza en los precios que se está haciendo notar en las estaciones de servicio coruñesas. De acuerdo con los últimos datos disponibles, el precio medio del diésel en la ciudad roza los 1,9 euros, mientras que la gasolina está a 1,75 euros de media.

Consulta los últimos precios de las gasolineras de A Coruña

Según los últimos datos del Miteco, estos son los precios del diésel en más de 30 gasolineras de la ciudad de A Coruña.

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En lo que respecta a la gasolina, estos son los últimos precios disponibles en las gasolineras coruñesas.