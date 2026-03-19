Un bus urbano y un turismo sufren un accidente en A Pasaxe, en A Coruña

Confluencia de viajes en torno al puente de A Pasaxe entre A Coruña y Oleiros.

La mañana de este día festivo en A Coruña ha registrado un accidente junto al puente de A Pasaxe. Un autobús urbano y un turismo chocaron en la glorieta, en un siniestro que se produjo a las 10:43 horas de este jueves y que se saldó sin heridos.

Hasta el lugar se desplazó Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local para dar apoyo. Finalmente no fue necesario trasladar a ninguna persona a un centro sanitario.

Además, según informan desde la sala de Tráfico de la ciudad, debido a que el accidente se produjo en esta jornada festiva tampoco se registró ninguna incidencia importante en la circulación, salvo momentáneamente en el punto del accidente.

Este es el segundo siniestro que se produce en la ciudad en las últimas horas.

Esta mañana, pasadas las 06:00 horas, un conductor de 43 años que conducía bajo los efectos del alcohol chocó contra un semáforo de la plaza de Ourense. Afortunadamente tampoco hubo que lamentar heridos en este accidente.