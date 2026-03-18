Los taxistas de A Coruña convocan manifestación el 25 de marzo contra los VTC

Taxistas en su recorrido de protesta por A Coruña contra los VTC

Los taxistas de A Coruña han anunciado una manifestación para el próximo 25 de marzo en protesta "contra la actividad ilegal" de vehículos con autorización VTC que realizan servicios urbanos.

La movilización ha sido convocada por las dos asociaciones que representan a todo el sector en la ciudad: Tele-taxi y Radio-Taxi. A diferencia de las anteriores, que fueron convocadas por taxistas independientes, al encontrarse las asociaciones en pleno proceso de negociación para elaborar una futura ordenanza que regulara los VTC.

Ahora, después de "las reiteradas reuniones mantenidas con los distintos representantes del Gobierno Municipal" para exigir soluciones, denuncian que la presencia de estos vehículos continúa creciendo.

El acto comenzará a las 11:00 horas en el Obelisco Millennium y recorrerá la ciudad por la Ronda de Outeiro, Avenida Alcalde Pérez Arda, Calle Ramón y Cajal, Casa del Mar, Avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Calle Cantón Pequeño, Calle Cantón Grande, Avenida de la Marina y Puerta Real, con finalización prevista alrededor de las 13:00 horas en la explanada del Parrote.

Según explican los representantes del sector, llevan casi un año constatando cómo vehículos VTC interurbanos prestan servicios urbanos de manera ilegal, "con total impunidad y amparados por una manifiesta inacción por parte del Concello de A Coruña, responsable de controlar el transporte urbano".

"El Concello, lejos de salvaguardar el correcto funcionamiento del servicio público municipal, permite esta manifiesta ilegalidad que cada día cometen más vehículos VTC, con el consiguiente perjuicio para el colectivo que representamos", señalan Antonio Vázquez (presidente de Radio-Taxi) y Ricardo Villamisar (de Tele-Taxi) a través de un comunicado difundido a los medios.

Desde el sector aclaran que la convocatoria de la manifestación llega tras agotar todas las opciones de negociación con el Concello y en defensa de sus puestos de trabajo. Asimismo, aseguran que durante la concentración se garantizarán los servicios mínimos y agradecen la comprensión de sus clientes, confiando en que apoyen su derecho a la defensa de su actividad profesional.