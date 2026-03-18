A Coruña adjudica las concesiones de las conserjerías para los edificios de Deportes y Cultura

El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado la adjudicación del contrato de conserjería para distintos edificios municipales, que alcanza un importe global superior a los 6,6 millones de euros y que tendrá vigencia durante los próximos años.

La Junta de Gobierno Local dio luz verde a la resolución el pasado 4 de marzo, tras culminar el proceso de licitación y analizar tanto las ofertas económicas como las propuestas técnicas presentadas por las empresas.

Los informes municipales concluyen que las adjudicatarias seleccionadas cumplen con los criterios de calidad y eficiencia exigidos en los pliegos.

El contrato se estructura en varios lotes diferenciados por ámbitos de actuación. El lote 4, correspondiente a instalaciones deportivas, fue adjudicado a Ilunion Outsourcing, con un presupuesto total de 5.276.683,68 euros (IVA incluido).

Esta cuantía se distribuye en varias anualidades, con un peso importante en ejercicios como 2027, cuando se superarán los 2,6 millones de euros.

Por su parte, el lote 1, centrado en edificios culturales y dependencias del área de Interior, recayó en la empresa Interim Services Solutions, por un importe de 1.408.453,06 euros para el periodo inicial del contrato.

La duración inicial será de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco, lo que permitirá dar continuidad a un servicio considerado estratégico para garantizar la apertura, vigilancia básica, control de accesos y atención al público en espacios municipales.

Bajas sobre los precios de licitación

Los informes técnicos destacan especialmente el enfoque organizativo de las empresas adjudicatarias. Ambas propuestas incorporan sistemas de control digital del servicio, herramientas de seguimiento en tiempo real y protocolos de sustitución inmediata del personal, lo que permitirá minimizar incidencias y asegurar la cobertura de todos los turnos.

En el plano económico, las ofertas incluyeron bajas sobre los precios base de licitación, como en el caso del lote 1, donde se aplicó una reducción del 6,62% en el coste por hora, situándolo en 18,66 euros sin IVA. Este ajuste fue uno de los factores valorados dentro del conjunto de criterios automáticos.

El contrato incorpora también exigencias relevantes en materia social y laboral. Las empresas deberán garantizar formación continua al personal, con un mínimo de horas anuales en áreas como atención al público, primeros auxilios, prevención de riesgos laborales, igualdad o resolución de conflictos. Además, se establecen obligaciones de calidad en la prestación del servicio y condiciones específicas para la cobertura de bajas o ausencias.

Otro de los aspectos incluidos es la implantación de planes de coordinación con los responsables municipales, que serán los encargados de supervisar el cumplimiento del contrato, evaluar el servicio y, en su caso, aplicar penalizaciones ante incumplimientos.

Parte del acuerdo con el BNG

Poner al día las concesiones municipales, en muchos casos caducadas o en períodos de prórroga, fue parte del acuerdo entre el gobierno local y el BNG para suscribir la investidura y el posterior pacto de aprobación de los presupuestos.

La conserjería de las Instalaciones Deportivas Municipales estaba ocupada ya por Ilunion, de forma provisional, tras la salida de Serviplus.