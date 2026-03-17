Una grúa choca contra seis coches en el barrio de Os Mallos en A Coruña

El barrio de Os Mallos vivió en la tarde de este martes un aparatoso accidente sin heridos muy cerca de la iglesia de San Pedro de Mezonzo. El suceso se produjo en el cruce entre la calle Cronista Pacheco y Félix Estrada Catoira, cuando una grúa golpeó hasta a seis vehículos que se encontraban estacionados.

El conductor de la grúa perdió el control del vehículo cuando maniobraba en estas calles, chocando así contra los turismos aparcados. La Policía le realizó posteriormente un control de alcoholemia que dio resultado negativo. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida tras el choque múltiple.

Este fue el segundo susto de la tarde en A Coruña. En esta soleada tarde casi primaveral, muchas personas acudieron a los arenales para un primer día de playa en lugares como Riazor, donde hacia las 17:30 horas se activó un operativo de rescate por dos personas que no lograban salir del agua.

Finalmente pudieron salir por sus propios medios y regresar a la orilla, donde los servicios de emergencias comprobaron que se encontraban en buen estado.