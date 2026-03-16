Ofrecido por:
Rueda ve "positivo" recurrir la indemnización a los Franco por Meirás y "seguir de la mano" con el Gobierno
El presidente de la Xunta defiende la colaboración con el Estado para evitar el pago a los herederos del dictador, mientras BNG y PSdeG reclaman continuar la batalla judicial y política
Puede interesarte: El Gobierno "dará la batalla" a los Franco por la indemnización del Pazo de Meirás
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado "positivo" recurrir la indemnización por el Pazo de Meirás a la familia Franco y ha sostenido que la intención de su Ejecutivo es "seguir de la mano" del Gobierno en este proceso judicial.
Así se ha pronunciado al ser preguntado por el anuncio del Gobierno de dar la "batalla" legal por la indemnización que el Tribunal Supremo concede a la familia Franco por este pazo.
Al respecto, el presidente de la Xunta ha sostenido que "cuando hay buena voluntad de colaboración" se llega al "éxito". "Por lo tanto, ese debería ser el camino. Al menos lo es por nuestra parte", ha afirmado.
Dicho esto, ha recordado que cuando la Abogacía del Estado planteó el pleito, que ha finalizado con la sentencia del TS que confirma que el inmueble pertenece al Estado, lo hizo con base en documentación y asistencia aportada por la Xunta.
Tras ello, se ha referido a la voluntad del Gobierno para recurrir la indemnización para asegurar que cree que "puede haber argumentos" para ello y que la intención de la Xunta es "seguir de la mano" con el Estado "también en esto".
"Lógicamente tienen que hablar los expertos jurídicos entre ellos, los del Gobierno y la Xunta, pero, en principio y desde el punto de vista de la relación política, yo lo vería positivo, sin ninguna duda", ha afirmado.
Esta misma mañana, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, había instado a la Xunta a aclarar si está a favor de recurrir la indemnización. Preguntado al respecto en rueda de prensa, el jefe de filas del PSdeG ha calificado de "absolutamente razonable la decisión del Gobierno y ha recordado que el asunto parte de una "adquisición fraudulenta" de este bien de interés cultural por parte de la familia del dictador.
Informe de la Xunta en la etapa de Feijóo
Por parte, preguntado por el papel de un informe encargado por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, para que el Tribunal Supremo fallase a favor de la familia del dictador en lo relativo a la indemnización, Rueda ha dicho que en este documento, aprobado por el Parlamento, había "muchas argumentaciones jurídicas" que sirvieron para que la sentencia fuese favorable a la devolución del Pazo al patrimonio público.
"Por lo tanto, a partir de ahí, otras consideraciones que fuesen tenidas en cuenta por el Tribunal en base a ese informe... Eso queda a la valoración jurídica y las aclaraciones que pudiese hacer el tribunal", ha afirmado.
Tras ello, ha insistido en que la Xunta está "dispuesta a colaborar" para conseguir que "tampoco se pague la indemnización".
El BNG llevará una declaración institucional al pleno
Asimismo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó este lunes de "incomprensible" que la sentencia judicial que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado también contemple el derecho de los herederos del dictador Francisco Franco a recibir una indemnización.
Ante esto, ha avanzado que el BNG llevará una declaración institucional al próximo pleno para que el Parlamento gallego "diga alto y claro que hubo mala fe en la ocupación por parte de los Franco".
Pontón expresó el "orgullo" de su formación por la existencia de una resolución firme que, a su juicio, confirma una reivindicación sostenida durante años por el nacionalismo gallego y diversos colectivos sociales: que el inmueble era propiedad del pueblo gallego y que la familia Franco lo ocupaba "de manera ilegítima".
En opinión de la dirigente del Bloque Nacionalista Galego debería ser la familia Franco quien indemnice a la sociedad gallega por haber utilizado el pazo "de manera ilegítima e ilegal durante décadas".
Pontón atribuyó además parte de la situación a la actuación previa del Partido Popular y, en particular, al que fuera presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Según afirmó, un informe elaborado durante su etapa al frente del Ejecutivo autonómico apuntaba a la existencia de "buena fe" en la ocupación del inmueble por parte de la familia Franco y señalaba que durante décadas no reclamaron su titularidad.
Ante este escenario, el BNG aboga por continuar la "batalla política y jurídica" para evitar que se pague cualquier indemnización a los herederos del dictador.
En este sentido, Pontón anunció que su grupo promoverá una declaración institucional en el Parlamento gallego para que la Cámara manifieste que la ocupación del Pazo por parte de la familia Franco se "produjo de mala fe".
La portavoz nacionalista, que hizo estas declaraciones durante un acto oficial de su formación en Pontevedra, defendió que el objetivo final debe ser no solo consolidar la recuperación pública del Pazo de Meirás, sino también impedir que los fondos públicos se destinen a compensar a quienes, a su juicio, "usurparon durante años" un bien que considera patrimonio de la ciudadanía gallega.