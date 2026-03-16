La Policía de A Coruña interviene en una pelea en el Agra do Orzán

La Policía interviene en una pelea en el Agra do Orzán, en A Coruña. Cedidas

Al menos siete personas se han visto implicadas en una pelea en plena calle Barcelona, en A Coruña, este lunes por la tarde. Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Local, así como un dispositivo de Urxencias Sanitarias.

La reyerta tuvo lugar en el cruce de esta concurrida calle con la avenida de Finisterre, hacia las 18:00 horas. Un particular dio aviso en el momento de la pelea al 112 Galicia, que movilizó a 112 y a las fuerzas del orden.

Testigos y fuentes de la Policía Nacional confirman que habría al menos una persona herida tras la trifulca, aunque, por el momento, se desconoce su estado.

Testigos del incidente indican que los implicados, cerca de siete personas, huyeron del lugar en el momento en el que llegaron los agentes de la Policía Nacional, apoyados también por la Policía Local.