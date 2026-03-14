Arde un coche en el barrio de Cuatro Caminos, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña se desplazaron este mediodía hasta la calle Puente, en Cuatro Caminos, por un incendio en el motor de un coche estacionado en la zona.

En un vídeo enviado por un seguidor de Quincemil, se puede confirmar cómo los propietarios del vehículo apagaron el fuego con un extintor y que, a su llegada, los bomberos del parque de A Grela procedieron a revisar que estuviese todo en orden.

El incidente, que tuvo lugar sobre las 12:38 horas detrás de El Corte Inglés y cerca de la plaza Oito de Marzo, llamó la atención de los vecinos que se encontraban caminando por la zona. Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos en un camión.