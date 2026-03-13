Inés Rey sobre el Parque del Observatorio en A Coruña: "Ya sé que no es Central Park"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha respondido este viernes a las críticas que ha estado recibiendo el nuevo parque del Observatorio en el barrio del Agra del Orzán desde su apertura el pasado martes. Ante estas críticas, señaló que: "Ya sé que el parque del Observatorio no es Central Park, no soy idiota".

El nuevo espacio verde de la ciudad está generando diversidad de opiniones debido a la escasez de elementos en el parque, como una zona de juegos infantil. La regidora ya anunció el día de su inauguración que esta zona se licitará próximamente. En esta línea, Rey defendió esta mañana en Radio Voz las actuaciones que se están llevando a cabo.

"Verde, abierta, donde la gente se puede sentar, respirar y donde van a tener un parque infantil, para poder contar con un espacio abierto que estuvo cerrado 45 años", señaló.

Asimismo, recordó las características urbanísticas del barrio: "Pedían encarecidamente que se retirara el muro. Estamos hablando del barrio del Agra, que fue pensado en los años 60 en época del desarrollismo, sin planificación de ningún tipo. Todas las casas de cuatro pisos sin ascensor, portales inaccesibles, aceras estrechas, sin garajes ni espacios abiertos o zonas verdes, ni suelo dotacional para equipamientos del barrio".

La alcaldesa insistió en que se trata de la primera zona verde del barrio. "Se ha tirado el muro y quiero recordar que es una primera fase. Hemos sido nosotros los que hemos desbloqueado el tema de las Adoratrices con ese convenio que irá ahora a pleno. El propietario o la empresa que urbanice allí va a ceder todavía más metros al Ayuntamiento, en torno a 3.000, que se unirán a este parque del Observatorio", explicó.

Asimismo, reiteró que "no se ha hecho nada en 45 años" y destacó que el derribo de los muros ha permitido abrir el espacio al público. "Cuando yo me fui de allí, una hora después de estar, los vecinos se quedaban paseando y sentados en los bancos", concluyó.