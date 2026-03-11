Despliegue policial en dos barrios de A Coruña y Arteixo en un operativo antidroga: al menos un detenido

Un dispositivo de la Policía Nacional se encuentra en el barrio de Os Mallos de A Coruña realizando un registro en un piso de la calle Vizcaya. Fuentes policiales confirman que también se están llevando a cabo registros en otros dos puntos negros en la ciudad y en su área, en concreto, en el Agra del Orzán y en Meicende, en el municipio de Arteixo. Por el momento, Quincemil ha podido confirmar que hay al menos una persona detenida en Os Mallos.

El foco principal de la operación se sitúa en el número 58 de la calle Vicaya. Los tres operativos están siendo llevados a cabo por la UDYCO, la Unidad de Droga y Crimen Organizado.

Hasta el edificio de Os Mallos se desplazaron unos tres furgones policiales, minutos después de las 09:00 horas. Ahora mismo en el lugar se encuentran varios agentes apoyados por la unidad canina. Sobre las 10:54 horas, abandonaba el edificio un detenido custodiado por los agentes.

Los vecinos señalan que se trata de un "edificio conflictivo", pero que últimamente estaba tranquilo. "Eso no quiere decir que no se estuviese vendiendo droga, solo que no estaba habiendo los problemas que hubo años atrás", apunta Pilar Neira, presidenta de la Asociación Vecinal Os Mallos Plataforma.

Asimismo, vecinas de la zona aseguran a este medio que el barrio en general es más inseguro que hace una década y que saben que los comercios tienen problemas de inseguridad por robos y rotura de cristales.

El edificio de Os Mallos, un conflicto desde hace años

El número 58 de esta calle es un edificio, cuanto menos, conflictivo. En otras ocasiones, los vecinos del barrio ya habían denunciado a Quincemil el constante ir y venir de personas que entran y salen a diario del portal. Según relataban, la situación lleva tiempo generando problemas de convivencia. En 2024 protagonizaron una cacerolada multitudinaria contra las actividades que se vienen desarrollando desde hace años en el interior de esta vivienda.

Los residentes se quejaban especialmente del ruido y de los altercados frecuentes. "Hay discusiones, peleas y gritos a cualquier hora, tanto de día como de noche", explicaba una de las vecinas afectadas a este periódico. Además, aseguraba que quienes acuden al lugar emplean un código para comprar droga: "Un silbido y tres golpes en el contenedor de basura".

En noviembre de 2022, un hombre fue asesinado por tres individuos tras una discusión por dinero en este narcopiso. La Fiscalía los condenó a 29 años de cárcel por los delitos de asesinato, robo con violencia o intimidación y contra la seguridad moral.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.