Polémica apertura del parque del Observatorio en A Coruña: "Esperamos que se termine el proyecto"

Imagen del proyecto y estado actual el día de la inauguración.

El estreno del espacio verde del parque del Observatorio, en el barrio coruñés del Agra do Orzán, ha generado opiniones divididas entre las asociaciones vecinales.

Mientras algunos colectivos celebran la apertura tras décadas de reivindicaciones, otros consideran que lo inaugurado no se corresponde con el parque prometido por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento abrió al público este nuevo espacio junto a la calle Canceliña después de derribar los antiguos muros que separaban el recinto del barrio, una actuación largamente demandada por el vecindario.

La intervención forma parte de la primera fase del proyecto para crear una nueva zona verde en uno de los barrios con mayor densidad de población de la ciudad.

La presidenta de la asociación vecinal del Agra do Orzán, Flor Antelo, valoró positivamente el derribo del muro, pero subrayó que el parque aún no está desarrollado.

"Estamos contentos de que se tirase el muro porque llevamos más de cuarenta años esperando que se tirara", señaló, aunque añadió que "ahora mismo parque no tenemos, hay un espacio abierto con unos árboles que plantaron y unos pocos bancos".

Según explicó Antelo, el espacio abierto es solo un primer paso dentro de un proyecto más amplio que todavía está pendiente de concretarse.

"Fue un pasito, pero esperamos que se continúe con la primera fase y se termine todo el proyecto", indicó, reclamando además que el vecindario pueda participar en el diseño definitivo del parque: "Esperamos que se cuente con nosotros para el proyecto", concluyó.

Desde otras entidades vecinales la valoración fue más crítica. El presidente de la asociación Riazor-Estadio, Pedro Méndez, afirmó que la actuación inaugurada no se corresponde con lo anunciado inicialmente. "No se le puede llamar parque. Es tirar los muros, poner bancos, hierba y árboles", señaló.

Méndez aseguró que el resultado actual no se parece al proyecto presentado y expresó su malestar por la expectativa generada.

"A lo prometido no se le parece en nada. Es un engañabobos", afirmó, lamentando especialmente la decepción entre personas mayores y familias con niños que esperaban más equipamientos.

Críticas de la oposición

El Partido Popular ha criticado el resultado de la intervención. En una publicación en redes sociales, el principal partido de la oposición se hace eco del malestar que hay en el barrio y califica a la obra como "parque" entrecomillado por su resultado final.