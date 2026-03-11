A Coruña atraviesa un miércoles pasado por agua

Desde primera hora de la mañana la ciudad herculina se encuentra afectada por una llovizna constante

El miércoles comenzó pasado por agua en A Coruña. Desde primera hora de la mañana, los coruñeses están teniendo que recurrir a paraguas y capuchas para caminar por las calles de la ciudad. Esta situación se mantendrá a lo largo del día, con una leve mejoría por la tarde, según indica MeteoGalicia.

El pronóstico para este 11 de marzo prevé lluvias ligeras que por la tarde se alternarán con nubes y claros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas rondarán los 9 grados y las máximas alcanzarán los 15 grados. La calidad del aire se mantendrá en niveles favorables.

De cara al jueves, se espera una mejoría en el tiempo, ya que no lloverá hasta la noche y habrá un ascenso de las temperaturas máximas.