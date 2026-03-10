Ratificada en A Coruña una condena de 10 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de un condenado por un delito continuado de abuso sexual a su sobrina y por exhibición de material pornográfico entre menores y ha confirmado la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, de fecha 27 de octubre de 2025.

El alto tribunal gallego ve probado que el hombre llevó a cabo tocamientos sobre la menor, además de pedirle que se desnudara y llevar a cabo la exhibición de vídeos pornográficos en cinco o seis ocasiones, entre otras cuestiones vinculadas a un abuso sexual sobre su sobrina.

"La condena no descansa únicamente en el relato de la menor, sino en la aceptación de los hechos por el propio procesado, lo que convalida cualquier déficit en el interrogatorio de la testigo", señala la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo, insiste en que el hombre "admitió en el plenario haber realizado la mayor parte de las conductas descritas" y en que "los hechos nucleares han sido reconocidos por el propio acusado".

De este modo, el TSXG ha acordado desestimar el recurso de apelación y confirma que condenado es autor de un delito continuado de abuso sexual, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño.

Por ello, lo condena, entre otras medidas, a diez años, seis meses y dos días de prisión, así como a la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia no inferior a 500 metros y de comunicarse o relacionarse con ella por tiempo de 15 años.

Del mismo modo, por el delito continuado de exhibición de material pornográfico entre menores de edad, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño, impone la pena de diez meses de prisión.

En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a la joven, por el daño moral ocasionado, en la suma de 30.000 euros.