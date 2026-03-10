Doce vehículos afectados en Os Mallos, en A Coruña, por un conductor ebrio Cedida

La Policía Local de A Coruña interceptó este lunes por la noche a un conductor ebrio que circulaba entre las calles Oidor Gregorio Tovar y San Luis, en el barrio de Os Mallos, causando importantes desperfectos en los vehículos estacionados en la zona

Según confirman a Quincemil, en total se vieron afectados doce vehículos que se encontraban estacionados en la calle, uno de ellos con daños de mayor consideración.

El incidente tuvo lugar sobre las 22:25 horas. Posteriormente,los agentes le realizaron la prueba de alcoholemia, en la que dio positivo. Fuentes policiales confirman que el hombre no fue detenido.