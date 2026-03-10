Cortes de tráfico en el Paseo Marítimo de A Coruña de madrugada: afectan a un carril junto a Hacienda

El Paseo Marítimo de A Coruña sufrirá durante las próximas tres madrugadas cortes de tráfico. El paso de los vehículos quedará restringido a la altura del edificio de Hacienda debido a los trabajos de mantenimiento de la red que lo cubre.

Los cortes se producirán entre las 00:00 y las 07:00 horas, comenzando este mismo lunes y hasta el 13 de marzo. El tráfico podrá seguir circulando por la zona, ya que la medida solo afectará al carril de la derecha, el más cercano al edificio.

Este no es el único corte que se realizará este lunes en A Coruña. Habrá uno a la altura del número 75 en la calle del Orzán entre las 12:00 a 19:00 horas para descarga de material, mientras que de 8:00 a 16:00 horas en avenida de Monelos con avenida Salvador de Madariaga habrá trabajos en una arqueta.

A Coruña tendrá más cortes de tráfico, aunque el mayor de todos será por la manifestación que habrá desde las 20:00 horas con motivo del Día de la Clase Obrera. Convocada por la CIG, pasará por la plaza de Vigo, Marcial Adalid, Federico Tapia, Fontán, plaza de Ourense, Sánchez Bregua, Cantón Pequeño, Cantón Grande, Rúa Nova, San Andrés y plaza de Pontevedra.

Fachada de Hacienda

La exposición a los agentes atmosféricos causados por la proximidad del edificio al mar -como pueden ser la salitre, el viento o el agua-, así como la caída puntual de alguna placa cerámica hizo necesario realizar estudios que analizaran el problema existente en la fachada de Hacienda.

Estos análisis determinaron la necesidad de proceder a su sustitución y por eso el Ministerio colocó en la fachada en 2019 la lona y los andamios. Desde ese momento defienden que se ha llevado a cabo un programa de mantenimiento de la fachada mediante plataformas elevadoras y revisiones periódicas.

Lo que se pretende con las obras es instalar una fachada ventilada y aislante. Si bien los retrasos no hacen más que empeorar la situación. Desde entonces se han tenido que ir ajustando los andamios y las lonas para evitar desprendimientos.

La lona del edificio de Hacienda forma parte de la estética desde 2019. El pasado 2025 el edificio cumplió cinco años con los andamios que lo ocultan. Lejos de desaparecer a finales de 2024, como había vaticinado el Ministerio de Hacienda, continuarán a lo largo de este año y entrado ahora 2026.

Una vez adjudicadas las obras, la empresa encargada tendrá un plazo de seis meses para iniciar los trabajos, que deberán estar finalizados en un máximo de 20 meses. Por lo que, según estos cálculos, hasta 2028 saldría a la luz el resultado final.