El Agra del Orzán en A Coruña estrena el Parque del Observatorio: "Hacía mucha falta"

Los vecinos y vecinas del barrio del Agra del Orzán, en A Coruña, han hecho realidad este martes, 10 de marzo, una de sus demandas históricas: el nuevo parque del Observatorio ha abierto al público. Los primeros curiosos han podido disfrutar esta mañana de sus instalaciones y zonas verdes, tras más de seis meses de obras.

Poco antes de las 11:30 de la mañana, y antes de que se retirase la cinta que impedía el acceso al parque, una multitud de vecinos ya se encontraba esperando para poder dar un paseo por la nueva zona y probar sus bancos. "Hacía mucha falta, no teníamos ningún espacio verde en el barrio era todo cemento", señalan a Quincemil.

La alcaldesa Inés Rey visitó esta mañana el parque con motivo de su apertura. Durante su intervención a los medios de comunicación anunció que en las próximas semanas se licitará la construcción de una zona infantil para que todos los vecinos puedan disfrutar del nuevo parque.

"Es un poco pequeño, pero necesitábamos un espacio verde", señalan vecinas de la Asociación Vecinal Agra del Orzán. Asimismo, insisten en la necesidad de que el parque cuente con más bancos para poder sentarse. "Es un barrio muy grande y somos mucha gente mayor. Los bancos van a estar cotizados", explican entre risas.

Algunas de las primeras visitantes aseguran sentirse un poco decepcionados con el resultado: "Las paredes y muros de alrededor están sin pintar. Si los pintasen daría una sensación diferente".

El nuevo pulmón verde de la ciudad cuenta con una parte de la superficie cedida por el Estado, la correspondiente a los terrenos que eran de la Aemet, y otra proveniente de una cesión gratuita de más de 3.000 metros cuadrados de una parcela colindante al parque, el antiguo solar de las Adoratrices.

El pasado mes de julio de 2025 el Pleno aprobó el convenio urbanístico necesario para adoptar esta medida, que además de dar cumplimiento a una sentencia firme del TSXG —que reconoció como suelo urbano consolidado una parte de la parcela del ámbito POL M-22, el solar de las Adoratrices— permitió aprovechar como área verde y espacio libre de uso público la superficie, que, además, urbanizará la promotora que ostenta la titularidad de este ámbito.

De esta manera, en los últimos meses, tras conseguir la cesión de los terrenos de la Aemet, se procedió a adaptar los nuevos vallados interiores alrededor del edificio del Observatorio, así como la demolición de los muros perimetrales que impedían el acceso al parque.