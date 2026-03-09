A Coruña da la bienvenida a una nueva semana bajo la lluvia

Empieza una nueva semana en A Coruña y lo hace bajo cielos nublados y con los paraguas abiertos. El lunes ha comenzado marcado por las precipitaciones que ya se dejaron sentir en la pasada madrugada.

Seguirá lloviendo a lo largo de toda la mañana, alternando momentos de chubascos con otros de lluvia más débil. A partir del mediodía las precipitaciones se irán, pero las nubes seguirán dejando cubierto el cielo coruñés.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros se moverán hoy entre los 9 y los 13 grados. Además, después de unos días marcados por la calima la semana pasada, la calidad del aire en A Coruña será favorable, en parte gracias a la lluvia.

Las precipitaciones están dejando de todas formas escenas de tráfico lento en distintos puntos de la ciudad. Desde la sala de Tráfico informan de que hay mucha densidad en la circulación en las entradas a la ciudad por Alfonso Molina y avenida del Ejército, sobre todo en los giros hacia los polígonos de Pocomaco y A Grela, y también hacia el centro de la ciudad por Primo de Rivera y Linares Rivas, así como en la Tercera Ronda y la ronda de Outeiro. Más fluido es el tráfico por avenida do Porto dirección salida.

El resto de la semana continuará de manera muy similar, con alternancia de nubes y claros y precipitaciones, debido a la llegada de un frente frío que entrará por el oeste de la comunidad.

De acuerdo con MeteoGalicia, el martes será un día de cielos nublados y lluvias ocasionales, con temperaturas que experimentarán un leve ascenso en las máximas, hasta los 15 grados.

El miércoles los termómetros continuarán entre 9 y 15 grados, pero los cielos estarán encapotados con lluvias constantes hasta el mediodía y una tarde más despejada.