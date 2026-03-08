Visto un hurón en A Coruña: se busca a su dueño

Un hurón ha sido visto este domingo en el parque de Eirís, en A Coruña, donde varios vecinos lo localizaron subido a un árbol.

La escena llamó la atención de quienes paseaban por la zona y una fotografía del animal fue publicada en Twitter con el objetivo de encontrar a su posible dueño.

En la imagen difundida en redes sociales se puede ver al hurón encaramado al tronco en un árbol del parque situado en el barrio de Eirís.

La persona que compartió la fotografía pidió colaboración ciudadana para localizar a la persona responsable.

Alguien se le escaparía un hurón. Visto en el parque de Eiris @EloyTP @silcerino pic.twitter.com/JXuDIpYhW0 — Uma Vega (@SenoritaUma_) March 8, 2026

El avistamiento generó curiosidad entre los vecinos y usuarios de la red social, ya que no es habitual ver este tipo de animales en los parques de la ciudad.

Algunos comentarios apuntaban a la posibilidad de que se haya escapado de una vivienda cercana.

Por el momento no ha trascendido si el hurón ha sido recogido o si ya se ha localizado a su dueño, mientras que la publicación continúa circulando en redes con la intención de que alguien pueda reconocer al animal y hacerse cargo de él.

¿Hurón o comadreja?

Entre los usuarios, se ha generado el debate de si el animal avistado es un hurón o una comadreja. Un usuario invocó a la IA Grok y le informó que era un hurón, mientras que la autora del post refiere que ChatGPT le determinó que era un visón.