Estos son los únicos puntos de A Coruña donde no se podrá ver el eclipse solar en agosto

El próximo mes de agosto Galicia vivirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El eclipse solar que atravesará la península ibérica tendrá en el noroeste uno de sus mejores puntos de observación y A Coruña se sitúa entre los lugares privilegiados para seguirlo.

La combinación de costa abierta al Atlántico, amplios horizontes y numerosos espacios despejados convierte a la ciudad y su entorno en un escenario casi perfecto para observar el fenómeno. Playas, paseos marítimos o miradores urbanos permitirán contemplar cómo la luna se interpone progresivamente entre la Tierra y el Sol hasta reducir de forma notable la luz del día durante unos minutos.

En buena parte del litoral coruñés bastará con levantar la vista al cielo -siempre con protección adecuada- para seguir todas las fases del eclipse. De hecho, el eclipse es el principal atractivo turístico para la campaña de este año tanto para el Ayuntamiento de A Coruña como para la diputación provincial, y este acontecimiento protagonizó sus recientes presentaciones en FITUR.

Un fenómeno que se verá especialmente bien en la costa

Los eclipses solares dependen en gran medida de la posición del observador y de la visibilidad del horizonte. En ese sentido, A Coruña juega con ventaja.

La orientación hacia el océano permite contar con un horizonte limpio y muy amplio en buena parte de la ciudad. Esto facilita seguir el fenómeno sin obstáculos visuales importantes, algo que no ocurre en zonas rodeadas de montañas o con grandes barreras urbanas.

Por ese motivo, muchos puntos del frente marítimo coruñés se perfilan como lugares especialmente atractivos para observar el eclipse, que previsiblemente atraerá también a visitantes de otros lugares de Galicia y de España. Como el sol se pone por el oeste y el eclipse tendrá lugar unos minutos antes del atardecer, Galicia será el mejor lugar de todo el país para verlo.

El único punto de la ciudad donde no se verá

Sin embargo, hay una excepción llamativa dentro del propio término municipal. Existen dos puntos concretos de A Coruña donde el eclipse no podrá verse tan bien como en el resto de la ciudad. La combinación de la orientación del lugar y la presencia de obstáculos naturales y urbanos hace que la zona quede sin visibilidad directa hacia el punto del cielo en el que se producirá el eclipse.

Según la aplicación que el Instituto Geográfico Nacional ha diseñado para la ocasión, se trata de la zona baja del barrio de los Rosales y de la parte noroeste del barrio de O Ventorrillo. En estas dos zonas el Instituto Geográfico Nacional considera que hay obstáculos naturales para ver todo el fenómeno, aunque aclara que sí se podrá ver en el momento cumbre. La aplicación tiene en cuenta la elevación del terreno, no los edificios.

En el caso de la zona baja de Los Rosales, el obstáculo es el Monte de San Pedro, mientras que en O Ventorrillo lo que se interpone es la elevación donde está el parque de Bens.

Varias excepciones también en el área coruñesa

La situación no es única dentro de la ciudad. En el área metropolitana de A Coruña también existen varios lugares donde el eclipse no podrá observarse correctamente, ya sea en algún momento o en el de ocultación completa.

Algunos de estos puntos son el extremo de la playa de Santa Cristina, en Oleiros, varias zonas de O Burgo y Vilaboa, en Culleredo, o la zona de Meicende, en Arteixo, con las vistas hacia el oeste tapadas por el monte de O Monticaño.

Estas son las únicas excepciones en el área de la ciudad y sus ayuntamientos más próximos, mientras que si echamos un vistazo a toda la comarca, habrá también dificultades en la zona del valle de Loureda y en el entorno del Monte Xalo, en Arteixo, Culleredo y Carral.

Cómo observar el eclipse sin riesgos

Los especialistas recuerdan que observar un eclipse solar requiere siempre medidas de seguridad. Mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños graves e irreversibles en la vista.

Por ello, la recomendación es utilizar gafas homologadas para eclipses o filtros solares específicos para telescopios y cámaras.

Si las condiciones meteorológicas acompañan, el eclipse de agosto promete convertirse en uno de esos momentos poco habituales en los que miles de personas mirarán al cielo al mismo tiempo desde distintos puntos de Galicia.