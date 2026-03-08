Multitud de coruñeses aplaude la ruta de los Bomberos por el día de su patrón

El recorrido especial de los Bomberos de A Coruña para celebrar el día de su patrón se convirtió este domingo en una auténtica fiesta en las calles de la ciudad.

Decenas de vecinos se acercaron a distintos puntos del itinerario para ver pasar a los vehículos del servicio y aplaudir a los profesionales que participaron en la caravana.

La salida tuvo lugar a las 10:30 horas desde el barrio de Novo Mesoiro, punto de inicio de una ruta que llevó a los camiones y vehículos de emergencias por buena parte de la ciudad. Muchos coruñeses se congregaron en aceras, plazas y paseos para saludar a los bomberos mientras avanzaban por las principales avenidas.

Durante el recorrido, los vehículos pasaron por zonas como Matogrande, Os Castros, la Fonte de Catro Camiños, la plaza de Ourense, A Mariña y el paseo marítimo, continuando después hacia la Torre de Hércules, la avenida Pedro Barrié de la Maza, el entorno del Millennium y Os Rosales.

La ruta también discurrió por Ronda de Outeiro, la avenida Salvador de Madariaga, Fonte das Pajaritas y la avenida Pablo Picasso, completando así un itinerario que atravesó buena parte del tejido urbano coruñés.

Uno de los momentos más entrañables de la mañana lo protagonizaron varios niños que acudieron disfrazados de bomberos para ver pasar a los vehículos, algunos de los cuales saludaron con entusiasmo a los profesionales mientras estos respondían con gestos desde los camiones.

El ambiente fue festivo y cercano, con aplausos y sonrisas a lo largo de todo el recorrido.

La iniciativa permitió acercar el trabajo del cuerpo de bomberos a la ciudadanía en una jornada marcada por el reconocimiento y el cariño de los vecinos, que no dudaron en salir a la calle para agradecer su labor diaria.