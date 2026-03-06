Detienen en A Coruña a uno de los responsables del foro de datos robados LeakBase

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en A Coruña a uno de los presuntos responsables del foro de datos robados LeakBase, en el marco de una operación internacional coordinada por Europol en 14 países.

Se trata de uno de los principales foros de compraventa de datos personales, procedentes de bases de datos de grandes compañías y de equipos domésticos infectados con malware, utilizados para fraudes, suplantaciones y ciberataques.

En España, la actuación incluyó una detención y dos registros en las provincias de A Coruña y Bizkaia, donde se intervino numeroso material informático y documentación.

LeakBase acumulaba más de 142.000 usuarios registrados y operaba como un mercado clandestino de bases de datos filtradas y credenciales robadas, accesible desde la clearweb y activo desde 2021.

El foro se había consolidado como un centro clave del cibercrimen, especializado en el comercio de bases de datos filtradas y "stealer logs", archivos de credenciales robadas mediante programas maliciosos.

Su funcionamiento incluía un sistema interno que generaba confianza entre los miembros y regulaba estrictamente la publicación de datos relacionados con Rusia.

Entre los días 3 y 4 de marzo, las autoridades realizaron actuaciones coordinadas a nivel internacional, incluyendo detenciones, registros domiciliarios e intervenciones directas, alcanzando a 37 usuarios activos del foro.

En la sede de Europol en La Haya se analizó la información incautada para identificar objetivos prioritarios, mientras que en España se localizaron dos usuarios con conocimientos técnicos avanzados, de los cuales uno fue arrestado en A Coruña y el otro sigue pendiente de localización.

La operación permitió incautar la base de datos del foro, desanonimizando a numerosos usuarios que creían operar de manera segura, y recuerda la importancia de proteger los datos personales.

Contraseñas fuertes y la activación de la autenticación multifactor son medidas clave para reducir riesgos ante posibles filtraciones.