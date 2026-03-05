El viento obliga a desviar a Santiago un segundo vuelo de Madrid con destino A Coruña

El fuerte viento que afecta este jueves a A Coruña ha provocado un nuevo desvío en el aeropuerto de Alvedro. El vuelo UX7235 de Air Europa, procedente de Madrid, no pudo aterrizar en la ciudad herculina y tuvo que ser redirigido al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

Esta situación ya se había producido horas antes con un avión de Iberia. En concreto, el vuelo IB457, también procedente de Madrid, fue desviado a Santiago de Compostela, donde aterrizó a las 13:18 horas tras no poder tomar tierra en Alvedro debido a las condiciones meteorológicas adversas.

El avión de Air Europa, que cubre regularmente la ruta entre Madrid-Barajas y A Coruña, tenía programada su salida a las 15:10 horas. Finalmente despegó a las 15:19 y, tras aproximarse a Alvedro, fue desviado a Santiago, donde aterrizó a las 17:00 horas.

El motivo del desvío fue el mismo que el registrado por la mañana: un excesivo componente de viento en cola en la pista 21 del aeropuerto coruñés. A ello se suma que la cabecera contraria, la 03, no dispone de ayudas de aproximación de precisión, lo que limita las operaciones en condiciones meteorológicas adversas.

La situación meteorológica en la ciudad ha empeorado a lo largo del día. Tras una mañana marcada por el regreso de la lluvia y la baja visibilidad, el viento del norte continúa condicionando las operaciones en Alvedro.

Además, MeteoGalicia mantiene activo un aviso amarillo por precipitaciones en el noroeste de la provincia de A Coruña, con previsión de acumulaciones superiores a 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La alerta permanecerá vigente entre las 15:00 horas de este jueves y las 00:00 horas del viernes.