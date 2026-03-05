Un movimiento de tierras inutiliza la DP-4803 en Miño (A Coruña): habilitado un desvío alternativo

Un desplazamiento de tierras ha afectado a la DP 4803, la vía que conecta Miño con Perbes, lo que ha obligado a las autoridades a interrumpir el tráfico de forma preventiva. Inmediatamente, técnicos de Vías y Obras se desplazaron al lugar para evaluar los riesgos y supervisar la zona.

Para evitar inconvenientes a los usuarios, se ha habilitado un desvío alternativo señalizado, que permitirá mantener la circulación mientras se determina la magnitud del incidente.

El desprendimiento afecta no solo a la carretera, sino también a una parcela cercana y a una vivienda de la zona, lo que aumenta la urgencia de los trabajos.

La Deputación ha anunciado que contratará de manera urgente un estudio geotécnico y geofísico con el objetivo de conocer el alcance exacto del movimiento del terreno.

Los resultados servirán para planificar las intervenciones necesarias, incluyendo la elaboración de un proyecto y las obras que garanticen la seguridad y el restablecimiento del tráfico lo antes posible.