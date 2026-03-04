El polvo sahariano empeora la calidad del aire en A Coruña: "La situación irá a peor durante el día"

La calima procedente del Sáhara está haciéndose notar en el cielo de A Coruña, y como consecuencia, en la calidad del aire. Los medidores de Meteogalicia en A Coruña situados en Riazor y la Torre de Hércules muestran desde esta mañana índices de riesgo alto en la calidad del aire.

"La situación empeorará a lo largo del día", adelanta a Quincemil Nuria Gallego, jefa de sección de calidad del aire en Meteogalicia. Las altas concentraciones de partículas (PM) en la estación de la Torre de Hércules están influenciadas por el aerosol marino. "La estación está muy próxima a la costa y ahí el mar bate con mucha fuerza y barre las partículas; por ello, no tienen un efecto tan alto para la salud como las partículas de combustión, que tienen un efecto peor para las personas asmáticas", explica.

Echando una mirada a los datos recogidos por MeteoGalicia, en la Torre de Hércules las partículas de mayor diámetro (PM10) se sitúan este mediodía sobre 69 µg/m3, por encima de los 50 µg/m recomendados como límite seguro. Por otro lado, las partículas de diámetro pequeño (PM2,5) se encontraban en las 28 µg/m3, que son seguras como máximo hasta las 30 µg/m3.

En cambio, en el puesto de Riazor la mirada está puesta sobre las PM2,5, vinculadas solo al polvo sahariano. "El medidor presenta niveles más elevados de partículas y no está influenciado por el aerosol marino", indica Gallego. Ahí, los datos empeoran y dejan en la última medición 24 µg/m3.

Sin embargo, la experta señala que la entrada de un nuevo frente mañana, que dejará lluvias de nuevo en la ciudad, ayudará a "barrer" el polvo africano en suspensión y dará un respiro a la calidad del aire.

Según el Índice de Calidad del Aire (ICA) se establecen diferentes categorías de calidad del aire: buena, favorable, regular, mala, muy mala y pésima. A partir de una calidad del aire regular puede existir un riesgo moderado para los grupos más susceptibles, mientras que deben tomarse ciertas precauciones en la población general a partir de una calidad del aire mala.

Recomendaciones para la salud

La Xunta mantiene activada desde el pasado jueves en Galicia la alerta ante las partículas en suspensión procedentes del norte de África. Con el objetivo de reducir su posible impacto en la salud, el departamento de Saúde Pública recomienda desde hace días limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas y/o gafas en exteriores, hasta que este episodio finalice.

Estas recomendaciones se dirigen especialmente a la población más vulnerable a la mala calidad del aire por el aumento de partículas en suspensión, como las personas con enfermedades pulmonares o cardiocirculatorias —sobre todo asma o EPOC—, además de ancianos, niños y embarazadas.