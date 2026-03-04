A Coruña recupera la Lágrima de San Roque para uso público: el proyecto, definido pero no anunciado

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció al término de la Junta de Gobierno local que el Ayuntamiento ha culminado el proceso para recuperar los locales con concesiones vencidas en la Lágrima de San Roque, un enclave que el Ejecutivo municipal considera estratégico para el barrio.

Según explicó la regidora, la administración local ha logrado "recuperar todo el espacio" con el objetivo de crear una dotación de uso público que permita devolver este punto emblemático a la ciudadanía.

Rey subrayó que el Gobierno local avanzará ahora en el desarrollo del proyecto para este ámbito, que definió como "un punto emblemático que queremos recuperar para su uso ciudadano y poner en valor".

La alcaldesa indicó que se trata de una demanda histórica del barrio, cuyo futuro uso ya está definido, aunque el Ayuntamiento irá dando a conocer los detalles "paso a paso" en las próximas semanas.