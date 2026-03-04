A Coruña opta a ser sede del Congreso nacional de Parques y Jardines en 2028

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció tras la Junta de Gobierno local que el Ayuntamiento ha presentado oficialmente la candidatura para que la ciudad sea sede en 2028 del Congreso de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, una cita de referencia estatal que reúne a responsables municipales y expertos en planificación y gestión de espacios verdes.

Rey aseguró que A Coruña es "la candidata perfecta para convertirse en referencia autonómica y nacional en esta materia", poniendo en valor el trabajo desarrollado en los últimos años para reforzar el arbolado urbano y ampliar las zonas verdes.

La regidora subrayó que, aunque el proceso de designación llevará tiempo, es fundamental posicionar ya a la ciudad como ejemplo de gestión sostenible del espacio público.

Un trabajo de ciudad

A finales de 2025, la concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, informó de la licitación de un contrato de suministro de arbolado que contempla la plantación de 160 nuevos árboles en puntos como Zalaeta, Juan Flórez, Ángel Senra, avenida de Os Mallos, Páramo, Entrepeñas o Monasterio de Caaveiro.

Estas nuevas plantaciones se sumaron a las más de 4.600 realizadas desde 2020, una cifra que, según el Gobierno local, equivale "a once parques de Oza", donde actualmente hay unos 440 ejemplares.

De cara a 2026, el Ejecutivo municipal tiene previsión de plantar 2.000 nuevos árboles, ampliando el ritmo anual: 800 se incorporarán a las obras de urbanización de Visma y 200 estarán incluidos en el contrato de mantenimiento.

El contrato de mantenimiento vigente, por su parte, destina 7,6 millones de euros al cuidado y conservación de zonas verdes y árboles, de los que un millón se dedica exclusivamente al arbolado, lo que representa un 14% del presupuesto total de parques y jardines.