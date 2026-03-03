A Coruña se manifiesta por el 8M: días, lugares y horas

El próximo 8 de marzo, A Coruña volverá a manifestarse para reivindicar los derechos de las mujeres trabajadoras. Este año, el 8M coincide en domingo, y la ciudad herculina como otras veinte de toda Galicia saldrá a las calles.

La convocatoria de la Marcha Mundial das Mulleres cita la protesta el domingo a las 18:00 horas junto al Obelisco. En un comunicado, la plataforma recuerda que este año las reivindicaciones se centran en la libertad o la dignidad bajo el lema "Feminismo é Revolución, terra viva, pobos libres, vidas dignas!".

Un par de días antes, el viernes 6 de marzo, el Sindicato de Estudiantes convoca una huelga estudiantil feminista. Además del paro, convocan también una manifestación a las 12:00 horas que en A Coruña será en el Obelisco.

En su manifiesto, el Sindicato denuncia que "estamos en 2026 e a violencia contra as mulleres segue sendo insoportable. O acoso, as agresións, as violacións e os asasinatos perséguennos cada día. O machismo golpéanos nos nosos institutos e facultades, no traballo, na familia e nas rúas. E xa estamos fartas".

Las estudiantes demandan además una acción política útil ante una actual que "á hora da verdade non fai nada e consénteo todo", señalando directamente al "feminismo de postureo do PSOE, que permitiu o acoso sexual dentro das súas propias filas".

Por eso, y ante una violencia machista que "tamén nos impide ter unha educación pública digna, que nos condena á precariedade e os salarios miserables, a non poder independizarnos porque a vivenda está controlada por caseiros rendistas, que nos nega a nosa identidade sexual e normaliza a violencia contra o colectivo LGTBI".

Con críticas a Donald Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y a Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso en España, el Sindicato reitera que "o 6 de marzo baleiramos as aulas e echemos as rúas de feminismo antifascista".