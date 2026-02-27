"Regulación común" y "autorregulación", los términos para VTC que separan a A Coruña y la Xunta

El alcalde y la alcaldesa de Culleredo y A Coruña, con el vicepresidente de la Xunta en el medio, este viernes en el aeropuerto de Alvedro.

El Concello de A Coruña y la Xunta de Galicia se enfrentan desde hace meses por la regulación del servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC), que operan irregularmente en la ciudad. Un acto en el que este viernes coincidieron la alcaldesa, Inés Rey, y el vicepresidente primero, Diego Calvo, puso de manifiesto este choque de diferencias; también de terminología.

Calvo se refirió a que el servicio se "autorregule", Rey defiende una "regulación común" para el conjunto de Galicia. Justo hoy concluye el plazo de la consulta pública abierta por el Ayuntamiento para recoger aportaciones con las que elaborar una ordenanza reguladora.

La Xunta regula el sector, pero cede a los concellos la capacidad de sancionar si los VTC no cumplen los requisitos normativos, entre ellos el de realizar solo servicios interurbanos, cosa que no hacen muchos porque, ya con acta de infracción e incluso sancionados, solo circulan por un municipio.

"Las licencias tienen condicionantes y les hemos recordado a las plataformas de VTC cuáles son. Está prohibido expresamente circular solo por un término municipal", apuntó hoy Calvo. "Espero que la situación se vaya autorregulando".

La alcaldesa replicó al uso de este término. "Este servicio no se regula solo. Nosotros, insisto, demandamos una regulación para toda Galicia, y que además se acompañe de estudios previos de demanda, movilidad e impacto ambiental. Los incumplimientos no se solucionan con sanciones, no se pueden dar licencias sin control más allá de cuatro requisitos básicos y que después sancionemos los ayuntamientos".

Rey añadió que si la Xunta no lleva a cabo una "regulación común", A Coruña elaborará su ordenanza reguladora "escuchando a todas las partes" y para que "convivan y se complementen los servicios". "Enfrentándonos no arreglamos nada".

Calvo respondió señalando que "cada concello tiene sus particularidades", argumento por el que defendió la regulación específica con competencias municipales. "Concedemos licencias siempre y cuando los vehículos cumplan criterios medioambientales, siendo de emisión cero o eléctricos".

"También está claro que [los VTC] no pueden operar donde quieran libremente. Desde la Xunta hemos hecho inspección de su trabajo y se lo hemos comunicado a los concellos. Hay campo de mejora, espero que la situación se solucione", concluyó el vicepresidente de la Xunta.

Control a VTC y servicios metropolitanos

El sector del taxi evita entrar en este debate terminológico y enfoca sus reclamaciones en el "control" a la actividad de los VTC en las mismas condiciones en que lo asumen los taxistas. "Cada día hay más VTC y pensamos que hay que regularlas de alguna manera porque si no no hay control. Nosotros tenemos un régimen controlador que deberían tener ellos, porque no se sabe cuántos coches hay y cuántos conductores tienen", expone Antonio Vázquez, presidente de Radio Taxi.

Vázquez, presente esta mañana en el aeropuerto de Alvedro tras la firma del acuerdo por el que taxis de A Coruña podrán recoger viajeros en la terminal, considera también que su servicio debería operar de manera "metropolitana", sin distinción en la procedencia de los vehículos de otros concellos: "Cuando la gente está en la parada de Alvedro lo que quiere es tener un servicio, no le importa de dónde es la matrícula. Así recurrirían más a los taxis y no a las VTC. Todo avanza y esto tiene que avanzar".