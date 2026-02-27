Cena solidaria “Faros por la investigación” en A Coruña: una noche contra el cáncer en el NH Finisterre

La Asociación Española Contra el Cáncer celebra el 5 de marzo su primera gran noche solidaria en A Coruña, una cena‑cóctel benéfica en el hotel NH Collection Finisterre para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica

La lucha contra el cáncer tendrá una cita muy especial en A Coruña el próximo 5 de marzo con la celebración de la cena solidaria “Faros por la investigación”, la primera gran noche solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la ciudad. El objetivo es claro: convertir A Coruña en un faro de esperanza y recaudar fondos para impulsar nuevos proyectos de investigación contra la enfermedad.

Una noche solidaria en el NH Collection Finisterre

La velada se celebrará en el hotel NH Collection Finisterre, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, que se transformará por una noche en punto de encuentro de personas, empresas e instituciones comprometidas con la causa. Será una cena‑cóctel solidaria, con un formato cuidado y ambiente distendido, pensada para disfrutar de la gastronomía y, al mismo tiempo, colaborar de forma directa con la investigación oncológica.

El lema “Faros por la investigación” hace referencia al papel que juega la ciencia como luz que guía el camino frente al cáncer, y conecta con la imagen de A Coruña y sus faros como símbolo de orientación, seguridad y esperanza.

Recaudación íntegra para la investigación contra el cáncer

La recaudación obtenida con esta cena solidaria se destinará íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica, con el objetivo de mejorar los tratamientos, aumentar la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer. Cada entrada se convierte así en un gesto concreto de apoyo a la ciencia y a todas las familias que conviven con la enfermedad.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer recuerdan que la investigación es clave para cambiar el futuro del cáncer y subrayan la importancia de la implicación social y del tejido empresarial para seguir impulsando nuevas líneas de trabajo en los laboratorios.

Faldón resumen de la gala

Cómo asistir a la cena solidaria “Faros por la investigación”

Las entradas para la cena solidaria pueden adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma de eventos habilitada por la AECC, donde se centralizan las inscripciones y donativos. Se trata de un formato de cena‑cóctel benéfica con aforo limitado, por lo que la organización recomienda reservar plaza con antelación.

El evento está abierto tanto a particulares como a empresas que deseen participar o implicarse como colaboradoras, convirtiendo su asistencia en una acción de responsabilidad social corporativa con impacto directo en la investigación.

Una cita llamada a consolidarse en el calendario solidario de A Coruña

La AECC confía en que esta primera edición de “Faros por la investigación” sea el inicio de una cita anual en el calendario solidario de A Coruña. La intención es que esta noche se convierta en un punto de encuentro estable para visibilizar la importancia de la investigación, reconocer el trabajo de profesionales y voluntariado y agradecer el compromiso de todas las personas que deciden sumarse.

Además de su carácter benéfico, la cena quiere ser también un altavoz para recordar que detrás de cada donativo hay historias reales, pacientes, familias y profesionales que luchan cada día para que el cáncer tenga cada vez menos impacto en la sociedad.