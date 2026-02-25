Condenado en A Coruña a seis meses de cárcel por un delito de sexting a una menor de edad

El Tribunal de Instancia de A Coruña ha condenado a un hombre a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 2.160 euros por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años en la modalidad de sexting, contacto virtual con finalidad de obtener material pornográfico o imágenes pornográficas. Asimismo, también se le acusa de un delito de difusión e exhibición de material pornográfico a un menor de edad.

La sentencia, emitida por el magistrado de la plaza 3 de la Sección Penal de este órgano judicial, recoge la inhabilitación del autor durante tres años para desempeñar profesiones que impliquen contacto con menores. También se incluyen dos años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse a la menor, a su centro escolar, a su persona o a cualquier otro lugar donde se encuentre, así como de comunicarse con ella durante tres años. El acusado también deberá indemnizar a la afectada con 1.000 euros.

En el escrito, el juez considera probado que el acusado, de 38 años, contactó a través de la red social Instagram, y a sabiendas de que era menor de 16 años —la niña tenía 12, pero le comunicó que tenía 15—, con la víctima, con quien "mantuvo una serie de comunicaciones realizadas deliberadamente con el fin de establecer una relación y un control emocional sobre la menor para preparar el terreno y que ésta le enviara fotografías suyas de contenido sexual e incluso mantener un encuentro en el ámbito físico con la misma finalidad".

"Se produjo un intercambio de fotografías y vídeos de contenido y carácter pornográfico y, lo que es más importante, dado que es lo exigido por el tipo de sexting, el acusado embaucó a una menor de 16 años para que le facilitase a él material pornográfico, mostrándole imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor". A ello, añade que el acusado, por un medio directo (a través de su cuenta de Instagram) "difundió o exhibió material pornográfico a una menor de 18 años sabiendo que lo era".