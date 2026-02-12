Ofrecido por:
Arde un coche por completo en la A-6 de A Coruña a la altura de Betanzos
El hombre pudo salir por su propio pie del vehículo sin resultar herido. Hasta el lugar se trasladaron los bomberos para tratar de sofocar el fuego, aunque no se pudo hacer nada por salvar el coche
Puede interesarte: La Tercera Ronda de A Coruña sigue cortada y el panel informativo será sustituido por uno nuevo
Un coche ha ardido por completo en la A-6 este mediodía. Sucedió en el kilómetro 567, a la altura de Betanzos (A Coruña), en dirección Madrid.
Según informan desde el 112 Galicia, fue el propio conductor el que alertó de que le estaba ardiendo el vehículo en mitad de la carretera, a eso de las 14:30 horas. Por suerte, este había logrado salir a tiempo sin resultar herido.
Hasta el punto se acercó una patrulla de la Guardia Civil, así como los Bomberos para tratar de extinguir el fuego.
Según informaron los propios servicios de emergencias al 112, no se pudo hacer nada por recuperar el coche, quedando este totalmente calcinado por el fuego.