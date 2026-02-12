Arde un coche por completo en la A-6 de A Coruña a la altura de Betanzos

Un coche ha ardido por completo en la A-6 este mediodía. Sucedió en el kilómetro 567, a la altura de Betanzos (A Coruña), en dirección Madrid.

Según informan desde el 112 Galicia, fue el propio conductor el que alertó de que le estaba ardiendo el vehículo en mitad de la carretera, a eso de las 14:30 horas. Por suerte, este había logrado salir a tiempo sin resultar herido.

Hasta el punto se acercó una patrulla de la Guardia Civil, así como los Bomberos para tratar de extinguir el fuego.

Según informaron los propios servicios de emergencias al 112, no se pudo hacer nada por recuperar el coche, quedando este totalmente calcinado por el fuego.