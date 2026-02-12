Abre de nuevo al tráfico la Tercera Ronda de A Coruña tras retirarse el panel afectado por el viento

La tercera ronda ya está abierta de nuevo al tráfico. Justo a tiempo antes de la hora punta, hacia las 17:20 horas de este jueves, la AC-14 entre Marineda y el Pavo Real ha retomado la circulación. Primero en sentido entrada y, media hora más tarde, también en dirección salida.

Todo ello después de que este miércoles a última hora de la tarde ambos sentidos de la carretera quedaran cortados ante el riesgo de caída de un panel de señalización. Las rachas de viento, de hasta 110 km/h, afectaron a la estructura, que tendrá que ser sustituida por otra.

En un primer momento se cortó el tráfico solo en dirección salida, alrededor de las 17:00 horas del miércoles, pero más tarde se decidió cerrar también el sentido contrario para garantizar la seguridad de los conductores.

Ayer mismo se intentó solucionar el problema, pero debido al temporal los trabajos de retirada tuvieron que posponerse hasta este jueves por la mañana. El cartel finalmente pudo ser retirado, motivo por el cual se ha procedido a reabrir el sentido de entrada y, después, salida.

A tiempo antes de hora punta. Y es que se sabe que el tráfico en la ciudad se complica a partir de las 18:00 horas de la tarde, cuando coinciden las salidas del trabajo y de los colegios.