Herida leve en A Coruña una embarazada tras una colisión entre dos vehículos en Vioño

Una mujer de 39 años embarazada tuvo que ser trasladada con heridas leves a primera hora de este martes, 10 de febrero, al hospital tras verse implicada en un accidente de tráfico en la ronda de Outeiro de A Coruña, a la altura de Vioño.

Fuentes de la Policía Local indican que el siniestro tuvo lugar a las 07:00 horas en el cruce con Pérez Ardá y que hubo implicados dos vehículos. Uno de ellos se habría saltado el semáforo que regula el tráfico en la zona, lo que provocó la colisión.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias que, tras valorar a los implicados, decidieron trasladar a la mujer al Complexo Hospitalario da Coruña (CHUAC) debido a que presentaba heridas leves.

Por otro lado, la pasada noche, sobre las 22:10 horas, tuvo lugar otro accidente en la avenida do Porto por una salida de vía. El ocupante del vehículo no resultó herido y no fue necesario su traslado a un centro hospitalario, aunque sí que acudieron la Policía Local y de los Bomberos para despejar la vía.