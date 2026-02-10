Detienen en A Coruña a dos personas implicadas en la oleada de robos en coches

La Policía Nacional ha detenido este fin de semana en A Coruña a tres personas relacionadas con robos con fuerza en vehículos en varias zonas de la ciudad. Una situación, que los vecinos de Os Mallos y Vioño llevaban denunciando desde hace semanas como algo que se había vuelto recurrente en el barrio.

Según informa el cuerpo de seguridad, tras las gestiones realizadas por el Grupo de Policía Judicial del Distrito Sur y por la Brigada de Policía Científica, se consiguió identificar y detener el pasado día 5 de febrero al autor de un robo con fuerza en vehículo. Este robo se había producido fracturando una de las ventanillas de un vehículo estacionado en el interior de un garaje de la calle Álvaro Cunqueiro.

La segunda detención se produce en la madrugada del día 6 de febrero, por parte del Grupo de Atención al ciudadano. En esta ocasión una mujer es sorprendida in fraganti cuando fracturaba la ventanilla trasera de un vehículo estacionado en la vía pública, en la calle Cardenal Cisneros, siendo detenida por los actuantes.

Esta misma mujer es detenida en la mañana del día 7 de febrero, cuando acababa de robar en dos vehículos estacionados en las calles Francisco Catoira y Mariana Pineda. En el momento de la detención portaba los objetos sustraídos en estos vehículos, los cuales fueron reintegrados posteriormente a sus propietarios.

La mujer fue puesta a disposición judicial, decretando la Autoridad su ingreso en prisión.