Dos detenidos como presuntos autores de un delito de maltrato animal en Abegondo (A Coruña)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha detenido en la parroquia de Crendes, en Abegondo (A Coruña) a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de maltrato animal, otro de abandono de animales y un tercero contra la salud pública.

Los hechos sucedieron cuando los efectivos de la unidad tuvieron concocimiento de la posible existencia de animales abandonados en un inmueble situado en la parroquia. Los guardias civiles actuantes se desplazaron hasta el lugar, realizando la inspección de la zona, constatando que del interior del bajo del inmueble emanaba un fuerte olor a putrefacción, posiblemente originado por algún animal en estado de descomposición.

Ante este hallazgo, la Guardia Civil solicitó a la Autoridad Judicial un Mandamiento de entrada, autorizando ésta la misma.

En el transcurso de la inspección del bajo, los guardias civiles hallaron los cuerpos de 5 animales de producción en avanzado estado de descomposición y otros 5 animales vivos en unas deplorables condiciones higiénico-sanitarias.

La Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, la cual procedió a la retirada de los animales muertos mediante una empresa con las autorizaciones pertinentes para esa labor y a la custodia de los especímenes vivos.

La Guardia Civil activó un procedimiento de localización de los presuntos responsables de los hechos con resultado positivo, procediendo a su detención como presuntos autores de 1 delito de maltrato animal, otro de abandono animal y un tercero contra la salud pública.