Arteixo (A Coruña) participa en el pleno anual de la Red Innpulso junto a otros 112 municipios de toda España

El Concello de Arteixo, representado por su alcalde Carlos Calvelo, participa estos días en Madrid en el pleno anual de la Red Innpulso, celebrado en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En este encuentro se evalúa el trabajo realizado durante el último ejercicio y se define el Plan de Trabajo para 2026.

La Red Innpulso -Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación— actúa como foro de intercambio de experiencias y definición de políticas locales innovadoras. Actualmente está integrada por 112 municipios de distintos tamaños, entre ellos Arteixo, una de las 22 incorporaciones recientes.

Desde esta red se impulsa la colaboración entre ayuntamientos, el intercambio de buenas prácticas en gestión y comunicación, y el desarrollo de iniciativas de I+D+i en el marco de programas nacionales y europeos. Además, fomenta políticas como la Compra Pública de Innovación, el apoyo a pymes y emprendedores, y la participación en proyectos dentro del programa Horizonte Europa.

En esta edición, la distinción en la categoría de ciudades de más de 100.000 habitantes se otorgó a Alcorcón, Bilbao, Burgos, Getafe, Huelva y Reus. En el grupo de municipios de entre 20.001 y 100.000 habitantes se reconocieron, junto a Arteixo, a Aspe, Castro-Urdiales, Cieza, Granollers, La Rinconada, La Vall d’Uixó, Manises, Manresa, Rota y Sant Joan d’Espí. En la categoría de menos de 20.000 habitantes fueron distinguidos Aller, Castropol, Genalguacil, Mundaka y Santomera.

El objetivo de Arteixo dentro de la Red es acceder a fondos europeos y dotar al municipio de nuevas tecnologías que mejoren los servicios públicos, el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. El Concello busca fortalecer su oferta educativa y deportiva, especialmente en el deporte femenino y minoritario, y seguir avanzando en la digitalización de los servicios municipales.

La incorporación también reconoce proyectos locales centrados en la movilidad sostenible -como el sistema de transporte público municipal y el servicio de bicicletas- y en la protección del medio ambiente, con iniciativas como el Museo Mar de Sorrizo.