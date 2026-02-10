Un accidente genera retenciones en la AP-9 a la entrada de A Coruña a la salida de Elviña DGT

Un accidente en la AP-9 en Elviña, con al menos tres vehículos implicados, ha dificultado la entrada a A Coruña este martes por la mañana. Según informa la DTG las retenciones llegaron a alcanzar los 2 kilómetros.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 3 de la autopista en dirección entrada de la ciudad. Y por el momento, se desconoce si alguno de los ocupantes de los vehículos ha resultado herido.

Asimismo, la DGT ha informado a través de redes sociales a las 09:47 que el incidente se encuentra "resuelto".

En la tarde de ayer, también tuvo lugar otro siniestro en la AP-9 en dirección salida de la ciudad, a la altura de O Burgo. El 112 Galicia informó de que el siniestro se produjo a las 18:20 horas en el kilómetro 7 de la autopista, en el tramo que pasa por el municipio de Culleredo, en sentido sur. El accidente sucedió por una salida de vía de un turismo, dejando un gran atasco en plena hora punta.