Ofrecido por:
Rescatados frente a la costa de A Coruña los siete tripulantes de un buque que quedó a la deriva
El pesquero 'Abra de Muxía' sufrió una escora sobre las 10:50 horas de este lunes
Te puede interesar: La huelga de Renfe arranca con retrasos en A Coruña: "Decidí arriesgarme con los servicios mínimos"
Los siete tripulantes del pesquero Itoitz fueron rescatados este lunes por el pesquero Abra de Muxía después de que su buque sufriese una escora y quedase a la deriva.
Fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press han confirmado que el incidente se produjo sobre las 10:50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero Abra de Muxía.
El pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.
El patrón del Itoitz había ordenado la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.
Está previsto que el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realice la evacuación de los siete tripulantes y los traslade al aeropuerto de A Coruña-Alvedro.
El buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirige a la zona, con una hora estimada de llegada sobre las 13.30 horas, para evaluar la situación y continuar con el operativo.
La emergencia está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.