Remolcador 'María Pita' de Salvamento Marítimo.

Remolcador 'María Pita' de Salvamento Marítimo. Salvamento Marítimo

Ofrecido por:

A Coruña

Rescatados frente a la costa de A Coruña los siete tripulantes de un buque que quedó a la deriva

El pesquero 'Abra de Muxía' sufrió una escora sobre las 10:50 horas de este lunes

Te puede interesar: La huelga de Renfe arranca con retrasos en A Coruña: "Decidí arriesgarme con los servicios mínimos"

Publicada

Los siete tripulantes del pesquero Itoitz fueron rescatados este lunes por el pesquero Abra de Muxía después de que su buque sufriese una escora y quedase a la deriva.

Estación de BiciCoruña.

Fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press han confirmado que el incidente se produjo sobre las 10:50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero Abra de Muxía.

El pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

El patrón del Itoitz había ordenado la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.

Está previsto que el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realice la evacuación de los siete tripulantes y los traslade al aeropuerto de A Coruña-Alvedro.

El buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirige a la zona, con una hora estimada de llegada sobre las 13.30 horas, para evaluar la situación y continuar con el operativo.

La emergencia está coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.