Una mujer herida en A Coruña tras ser atropellada en la avenida de Monelos. Google Maps

Una mujer de 56 años fue trasladada este lunes al hospital tras ser atropellada en A Coruña. El accidente se produjo en el cruce de la avenida Monelos con la calle Gerónimo Vázquez Franco sobre las 07:45 horas.

La víctima cruzaba por un paso de peatones no regulado por semáforos cuando fue alcanzada por un vehículo. Como consecuencia del impacto, fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) por el 061 con el objetivo de comprobar si tenía alguna fractura.

A Coruña registra este lunes una jornada de relativa normalidad en las carreteras, coincidiendo con la huelga de trenes que ha llevado a cancelaciones y retrasos en el servicio ferroviario.

Una huelga a la que se sumará, si patronal y sindicatos no alcanzan un acuerdo antes, la de buses en la provincia coruñesa y que afecta al servicio metropolitano. Precisamente, los trabajadores se han manifestado en Santiago un par de horas antes del inicio de la reunión.