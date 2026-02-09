El lunes comienza en A Coruña sin alerta y con previsión de lluvia

Comienza una nueva semana en A Coruña en la que la lluvia seguirá siendo la protagonista de las predicciones meteorológicas. Este lunes se esperan cielos nublados, especialmente en las primeras horas, y chubascos a lo largo de todo el día.

En los termómetros, las temperaturas experimentan un pequeño ascenso, con la mínima situándose en torno a los 13 grados y las máximas en 16 grados, lo que, sumado a la humedad por las precipitaciones, dejará una sensación de bochorno. Hacia la noche, según la predicción de MeteoGalicia, las lluvias darán un respiro.

El viento soplará principalmente del suroeste y del este a lo largo del día y de manera más suave que en días anteriores.

Sin embargo, desde las 12:00 horas, se activará una alerta amarilla por mar de viento en la costa por ráfagas del suroeste de fuerza 7 con intervalos de fuerza 8.

El martes los avisos regresarán a A Coruña, con una alerta naranja en mar por olas y amarilla por viento. En la ciudad, hay un aviso por concentración de lluvias de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora desde las 06:00 hasta las 15:00 horas. La de mañana será una jornada de lluvia constante desde primera hora hasta media tarde, con termómetros oscilando entre los 13 y los 17 grados.