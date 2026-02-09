La huelga de Renfe arranca con retrasos en A Coruña: "Decidí arriesgarme con los servicios mínimos"

Este lunes, 9 de febrero, ha arrancado en A Coruña y en prácticamente toda España la huelga general del transporte ferroviario, convocada para los días 9, 10 y 11. En esta ocasión, la causa no es meteorológica, pues las conexiones desde y hacia Vigo, canceladas por el temporal, se recuperaron ayer; sino que los sindicatos reclaman mejoras en materia de seguridad.

Esta mañana, la estación de la ciudad vive momentos de incertidumbre, con retrasos en la salida y en la llegada de algunos de los trenes de servicios mínimos que, sin embargo, no están generando un mayor malestar entre los usuarios.

Más allá de las demoras que admite la propia operadora en Galicia, fuentes sindicales apuntan a algún retraso más destacable como el deltren '09083', que salió 44 minutos tarde de A Coruña "por falta de disponibilidad de material al estar el personal que lo tenía que preparar en huelga".

También, el tren que debía salir a las 09:39 horas desde A Coruña dirección Vigo Guixar sufrió varias demoras. En un principio, fue retrasado para las 10:00 horas debido a "problemas en el cálculo del tiempo de repostaje del tren", pero al llegar la hora acordada los pasajeros continuaban en el vestíbulo de la estación sin acceder al andén, lo que provocaba el malestar de algunos pasajeros que debían coger en Santiago una conexión con Madrid.

Por lo demás, la mañana está discurriendo sin mayor afectación para los usuarios que acuden hoy a desplazarse en tren a la estación, pues muchos de ellos ya contaban con que pudiesen darse estos escenarios.

Poca afectación en los usuarios

"Voy de viaje a Madrid y justo compré los billetes un día antes de que se convocase la huelga", explica Nerea, una joven que se dirige a Santiago para coger un tren directo hacia la capital. "Estuve mirando alternativas, pero los vuelos estaban carísimos y decidí arriesgarme con los servicios mínimos que pusiesen", añade.

Noelia, una estudiante en la Universidad de Santiago, cuenta a Quincemil que suele coger el tren de manera habitual cada semana para desplazarse a la capital gallega. "La verdad no me está afectando la huelga. Hasta la tarde no tengo clases, así que malo será que no llegue antes", explica.

Situación parecida la que vive Antía, otra estudiante que viaja a Santiago. "La verdad es que hay bastantes trenes de servicios mínimos que conectan A Coruña-Santiago", dice. "Lo que sí nos han informado es que a los que vayan a Vilagarcía les van a poner un autobús", indica la joven.

"Somos de Inglaterra y estamos de turismo. Nos pillaron ya dos huelgas: la de buses y ahora la de trenes", cuentan Fernanda y Óscar, dos turistas que se dirigen a Santiago. "Hemos confiado en la página web que nos decía que salía a las 09:39 y hemos preguntado a la chica y nos dijo que en principio saldría el tren", señalan.

Paula, Rebeca y Merche, tres usuarias que viajan juntas, también a Santiago, para asistir a una reunión de trabajo, afirman a este periódico no sentirse condicionadas por la huelga. "Nos coincidió bien, si se mantiene el tren, esperamos llegar a tiempo", se ríen.

Servicios mínimos