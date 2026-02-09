A Coruña acumuló el pasado sábado casi 30 litros de lluvia por metro cuadrado

A Coruña, como Galicia o el resto de España, encadena varias borrascas que hacen imposible guardar los paraguas. El pasado sábado fue un ejemplo de ello, en un día en el que la ciudad herculina registró 29,8 litros por metro cuadrado, de acuerdo con los datos de la Aemet..

Las consecuencias de estos temporales han dejado accidentes de tráfico sin heridos o caídas de árboles, con casi 300 incidencias en Galicia en esta borrasca 'Marta', según los datos del 112. En la ciudad, las fuertes lluvias del sábado llegaron a provocar alguna inundación, como la de este piso de Cuatro Caminos, mientras que en otros lugares como Lugo las precipitaciones llegaron a provocar un pequeño derrumbe en la muralla.

Regresando a la ciudad herculina, la estación del Dique sumó 22 litros por metro cuadrado en el día, mientras que la situada en la Torre de Hércules llegó a recoger hasta 33 litros por metro cuadrado. El análisis estacional de la Aemet apunta a un mes de febrero muy lluvioso en la ciudad. A 9 de febrero, mirando los datos de la última semana, se alcanzó una precipitación acumulada de casi 450 litros por metro cuadrado, muy por encima del promedio de entre 1991 y 2020, situado en 250 litros por metro cuadrado.

Para esta semana, este lunes continúan las lluvias, que adquirirán mayor fuerza para el martes. Para mañana se espera una fuerte concentración de lluvia en una hora de más de 15 litros por metro cuadrado entre las 06:00 y las 15:00 horas. En todo el oeste de A Coruña, la acumulación en 12 horas podrá alcanzar los 40 litros por metro cuadrado, lo que dejará una alerta amarilla.

Febrero continuará siendo un mes de lluvia para la ciudad. A partir del 16 de febrero las precipitaciones irán remitiendo en toda la península, aunque Galicia seguirá registrando importantes episodios de lluvias. No será hasta la última semana del mes cuando haya esperanza para poder volver a ver el sol y guardar, aunque sea momentáneamente, los paraguas.