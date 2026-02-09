Ofrecido por:
Calendario laboral de Oza-Cesuras 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Oza-Cesuras (A Coruña) en el año 2026
¿Cómo es el calendario laboral de Oza-Cesuras? Los vecinos de este municipio de la comarca de Betanzos tendrán un total de 14 jornadas festivas para descansar, visitar amigos o familiares, y realizar una escapada exprés.
En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Oza-Cesuras durante todo el año 2026, así como posibles puentes.
Festivos locales de Oza-Cesuras 2026
En 2026, el municipio de Oza-Cesuras cambia uno de los festivo locales: sustituye San Juan (festivo autonómico) por San Isidro.
- Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes
- Día de San Isidro: 15 de mayo, viernes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Oza-Cesuras en 2026
Estos son los puentes posibles de Oza-Cesuras en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente por Carnaval: el 17 de febrero es martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Posible festividad por la Virgen de los Remedios: el 8 de septiembre es martes
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Betanzos
Estos son los festivos de los otros 9 ayuntamientos de la comarca de Betanzos:
- Aranga: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de marzo, fiesta local de Aranga
- Betanzos: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, Os Caneiros
- Coirós: 7 de enero, San Julián; 17 de febrero, Martes de Carnaval
- Curtis: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, día de la Virgen de los Remedios
- Irixoa: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 10 de agosto, día de San Lorenzo
- Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro
- Paderne: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, fiesta local de Paderne
- Vilarmaior: 16 de febrero, Lunes de Carnaval; 17 de febrero, Martes de Carnaval
- Vilasantar: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 24 de julio, fiesta local de Vilasantar