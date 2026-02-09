Oza-Cesuras

Oza-Cesuras

Ofrecido por:

A Coruña

Calendario laboral de Oza-Cesuras 2026: días festivos y puentes

Estos son los festivos y posibles puentes de Oza-Cesuras (A Coruña) en el año 2026

Más información: Ahora ya es oficial: este es el calendario laboral de Galicia 2026 con todos los festivos y puentes

Publicada

¿Cómo es el calendario laboral de Oza-Cesuras? Los vecinos de este municipio de la comarca de Betanzos tendrán un total de 14 jornadas festivas para descansar, visitar amigos o familiares, y realizar una escapada exprés.

Imagen de archivo de un calendario.

En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Oza-Cesuras durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Oza-Cesuras 2026

En 2026, el municipio de Oza-Cesuras cambia uno de los festivo locales: sustituye San Juan (festivo autonómico) por San Isidro.

  • Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes
  • Día de San Isidro: 15 de mayo, viernes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

  • San José: 19 de marzo, jueves
  • San Juan: 24 de junio, miércoles
  • Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado

Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:

  • Año Nuevo: 1 de enero, jueves
  • Viernes Santo: 3 de abril, viernes
  • Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
  • Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
  • Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
  • Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
  • Navidad: 25 de diciembre, viernes

Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.

Los puentes de Oza-Cesuras en 2026

Estos son los puentes posibles de Oza-Cesuras en el año 2026:

  • Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
  • Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
  • Posible puente por Carnaval: el 17 de febrero es martes
  • Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
  • Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
  • Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
  • Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
  • Posible festividad por la Virgen de los Remedios: el 8 de septiembre es martes
  • Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
  • Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes

Otros festivos de la comarca de Betanzos

Estos son los festivos de los otros 9 ayuntamientos de la comarca de Betanzos:

  • Aranga: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de marzo, fiesta local de Aranga
  • Betanzos: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, Os Caneiros
  • Coirós: 7 de enero, San Julián; 17 de febrero, Martes de Carnaval
  • Curtis: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, día de la Virgen de los Remedios
  • Irixoa: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 10 de agosto, día de San Lorenzo
  • Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro
  • Paderne: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, fiesta local de Paderne
  • Vilarmaior: 16 de febrero, Lunes de Carnaval; 17 de febrero, Martes de Carnaval
  • Vilasantar: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 24 de julio, fiesta local de Vilasantar