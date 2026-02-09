Calendario laboral de Oza-Cesuras 2026: días festivos y puentes

¿Cómo es el calendario laboral de Oza-Cesuras? Los vecinos de este municipio de la comarca de Betanzos tendrán un total de 14 jornadas festivas para descansar, visitar amigos o familiares, y realizar una escapada exprés.

En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Oza-Cesuras durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Oza-Cesuras 2026

En 2026, el municipio de Oza-Cesuras cambia uno de los festivo locales: sustituye San Juan (festivo autonómico) por San Isidro.

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

17 de febrero, martes Día de San Isidro: 15 de mayo, viernes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado