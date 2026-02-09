Calendario laboral de Miño 2026: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la selección de festividades locales para cada localidad. En el caso de Miño (A Coruña), los vecinos tendrán 14 jornadas festivas para descansar en casa o disfrutar de una escapada.

En este artículo de Quincemil te contamos los festivos locales, autonómicos y nacionales que rigen en Miño durante todo el año 2026, así como posibles puentes.

Festivos locales de Miño 2026

En 2026, el municipio de Curtis celebra los mismos festivos locales que el año anterior. Estos son: Martes de Carnaval y la festividad de San Pedro

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

17 de febrero, martes San Pedro: 29 de junio, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado