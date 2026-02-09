Calendario laboral de Irixoa 2026: días festivos y puentes

Buenas noticias para los vecinos de Irixoa (A Coruña): este municipio de la comarca de Betanzos contará con 14 jornadas festivas en 2026.

De las 14 jornadas festivas, nueve son de carácter nacional, tres autonómicos y las dos restantes, locales. A continuación, te detallamos el calendario festivo de 2026.

Festivos locales de Irixoa 2026

En 2026, el municipio de Irixoa cambia uno de los festivos con respecto al año anterior. Sustituye el Lunes de Carnaval por el día de San Lorenzo. De tal forma, estos son los dos festivos locales elegidos:

Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes

17 de febrero, martes Día de San Lorenzo: 10 de agosto, lunes

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:

San José : 19 de marzo, jueves

: 19 de marzo, jueves San Juan : 24 de junio, miércoles

: 24 de junio, miércoles Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado