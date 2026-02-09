Ofrecido por:
Calendario laboral de Irixoa 2026: días festivos y puentes
Estos son los festivos y posibles puentes de Irixoa (A Coruña) en el año 2026
Buenas noticias para los vecinos de Irixoa (A Coruña): este municipio de la comarca de Betanzos contará con 14 jornadas festivas en 2026.
De las 14 jornadas festivas, nueve son de carácter nacional, tres autonómicos y las dos restantes, locales. A continuación, te detallamos el calendario festivo de 2026.
Festivos locales de Irixoa 2026
En 2026, el municipio de Irixoa cambia uno de los festivos con respecto al año anterior. Sustituye el Lunes de Carnaval por el día de San Lorenzo. De tal forma, estos son los dos festivos locales elegidos:
- Martes de Carnaval: 17 de febrero, martes
- Día de San Lorenzo: 10 de agosto, lunes
Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los festivos autonómicos de Galicia en 2026 son diferentes de los del año anterior:
- San José: 19 de marzo, jueves
- San Juan: 24 de junio, miércoles
- Día Nacional de Galicia: 25 de julio, sábado
Respecto a los festivos nacionales en 2026, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, jueves
- Viernes Santo: 3 de abril, viernes
- Día del Trabajador: 1 de mayo, viernes
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, sábado
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, martes
- Navidad: 25 de diciembre, viernes
Los festivos restantes son opcionales; es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades: el martes 6 de enero (ya celebrado), que en Galicia nunca se cambia, excepto que coincida en domingo; y el Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril.
Los puentes de Irixoa en 2026
Estos son los puentes posibles de Irixoa en el año 2026:
- Posible puente de Año Nuevo: festivo jueves 1 de enero
- Posible puente del día de Reyes: el 6 de enero cae en martes
- Posible puente por Carnaval: el 17 de febrero es martes
- Posible puente de San José: el 19 de marzo cae a jueves
- Puente de Semana Santa: puente desde el festivo jueves 2 de abril hasta el domingo 5
- Puente del Día del Trabajador: el 1 de mayo es viernes
- Posible puente de San Juan: el miércoles 24 de junio es festivo
- Puente por el día de San Lorenzo: el lunes 10 de agosto es festivo
- Posible puente de la Inmaculada Concepción: el día 8 de diciembre cae en martes
- Puente en Navidad: el día 25 de diciembre cae a viernes
Otros festivos de la comarca de Betanzos
Estos son los festivos de los otros 9 ayuntamientos de la comarca de Betanzos
- Aranga: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 20 de marzo, fiesta local de Aranga
- Betanzos: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, Os Caneiros
- Coirós: 7 de enero, San Julián; 17 de febrero, Martes de Carnaval
- Curtis: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 8 de septiembre, día de la Virgen de los Remedios
- Miño: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 29 de junio, San Pedro
- Oza-Cesuras: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 15 de mayo, día de San Isidro
- Paderne: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 18 de agosto, fiesta local de Paderne
- Vilarmaior: 16 de febrero, Lunes de Carnaval; 17 de febrero, Martes de Carnaval
- Vilasantar: 17 de febrero, Martes de Carnaval; 24 de julio, fiesta local de Vilasantar