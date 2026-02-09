BiciCoruña bate récord en el 2025: 1,7 millones de usos y más de 26.000 usuarios

El servicio de BiciCoruña cerró el 2025 con cifras de récord. El año pasado se registraron 26.554 usuarios totales con una media diaria de más de 4.000 usos diarios y 1.728.835 usos totales, lo que supone un aumento del 800% respecto al 2019, cuando hubo cerca de 206.000 usos.

Las cifras fueron presentadas por la alcaldesa, Inés Rey, esta mañana en una rueda de prensa celebrada en María Pita. Acompañada de la concelleira de Mobilidade, Noemí Díaz, la regidora subrayó que estos datos evidencian que "estamos a cumprir co obxectivo de mobilidade máis sostible e amable".

Los récords se registraron también entre las estaciones, con un total de 68 activas, una ya instalada junto a la estación intermodal que estará en funcionamiento cuando terminen las obras y dos de ellas colocadas recientemente en Xuxán, y entre el número de bicicletas eléctricas. De un total de cerca de 650 bicicletas, 410 son eléctricas. Uno de los retos a futuro pasa por incrementar esta alternativa, si bien como indicó la concelleira "non podemos eliminar as mecánicas porque hai xente que as busca para facer deporte".

El mes en el que más gente hizo uso de BiciCoruña fue en octubre del 2025, con 203.000 viajes, en un año en el que hubo más de 16.000 usuarios de alta de manera permanente.

El incremento de estaciones como de vehículos eléctricos contó con un presupuesto de 2,5 millones de euros para, en palabras de la alcaldesa, "un servizo público para a cidadanía referente no resto de España". En esta misma línea, Rey destacó cómo el servicio pasó de ser una alternativa de ocio a ser una opción más dentro del transporte público. Muestra de ello es que la estación de la plaza de Pontevedra fue la más usada, especialmente en horario de salida del instituto, como indicó en la rueda de prensa. Precisamente, los horarios de entrada y salida de los centros laborales y de estudios suponen los picos de uso de BiciCoruña.

Esto se traduce en una reducción de las emisiones de CO2 de 914.479 kilogramos.

Demandas

El BNG realizó una encuesta reciente sobre BiciCoruña cuyos resultados presentó la edil Avia Veira también este lunes.

En ella, las personas participantes manifestaron su contento con el servicio, pero indicaron posibles puntos de mejora. Algunos de ellos son la inclusión de más bicicletas en horas punta, críticas a estaciones saturadas, barrios sin cobertura y problemas de mantenimiento. "Na Coruña a mobilidade tense que construír desde a participación cidadá. A grande resposta á nosa iniciativa demostra que a xente ten moitas ganas de que se escoite a súa voz", expresó Veira.

Entre las propuestas están que Emalcsa y Emvsa contribuyan a la sostenibilidad económica del servicio, como acordaron ambos partidos para los presupuestos de este año; ampliar el horario de uso, hasta las 02:00 y desde las 06:00 horas; incrementar el número de bicis y repartir las eléctricas por distintos barrios; elevar el tiempo de uso gratuito; eliminar los cinco minutos de espera entre usos de bicicletas; la instalación de estaciones en los campus universitarios y colaboración con otros municipios de la comarca para llegar a ellos en bici.

Sobre la propuesta de que haya BiciCoruña en los campus de la UDC, Inés Rey explicó en la rueda de prensa posterior que agradecen las aportaciones del BNG pero que en el caso de las instalaciones de la Universidad, "había prevista algunha base que non se chegou a instalar porque non son terreos municipais. Cremos que as alternativas de transporte deben coordinarse coa UDC para que sexan efectivas. Poñer unha base no campus non daría un servizo efectivo".

El próximo jueves, el BNG llevará el asunto a pleno.

Por su parte, la concelleira de Mobilidade se mostró satisfecha con las cifras actuales del servicio, indicando que "as necesidades están cubertas", aunque la evolución de la ciudad como la construcción de viviendas en Visma obligará a seguir aumentando el número de paradas.