El Puerto de A Coruña encadena su cuarto récord de cruceros y recupera la pesca en 2025

El Puerto de A Coruña cerró 2025 con dos hitos destacados en su balance de tráficos: el cuarto récord consecutivo en cruceros, con 184 escalas y 465.199 pasajeros, y la recuperación de la pesca fresca, que creció un 14% interanual, rompiendo una tendencia negativa que se prolongaba desde 2017.

En el ámbito de los cruceros, el puerto coruñés reafirmó su liderazgo en la cornisa Cantábrico-Atlántica, con un crecimiento del 14% respecto a 2024, cuando se habían registrado 406.613 pasajeros y 168 escalas.

El impacto económico anual se sitúa en torno a los 40 millones de euros, sumando el gasto directo de turistas y tripulaciones y la actividad generada en empresas portuarias y servicios asociados.

La Autoridad Portuaria anunció además que en 2027 A Coruña será uno de los primeros puertos de España en ofrecer suministro eléctrico a los buques, un servicio clave para avanzar en sostenibilidad.

La pesca fresca alcanzó en 2025 un total de 26.453 toneladas descargadas, frente a las 23.159 del año anterior, lo que supone un incremento del 14%. Este repunte se reflejó también en la facturación en primera venta, que pasó de 64,2 a 75,2 millones de euros.

Pese a estos datos positivos, la Autoridad Portuaria mantiene su preocupación por la situación del sector, especialmente por los recortes anunciados en cuotas como la xarda y el lirio, que representan cerca del 20% de las descargas de la Lonja coruñesa.

El tráfico total de mercancías cerró el ejercicio con 13,8 millones de toneladas, un 6,23% menos que en 2024, año que había sido el cuarto mejor de la serie histórica. En graneles líquidos se movieron 9,4 millones de toneladas, frente a los 9,8 del año anterior, debido principalmente a la práctica desaparición del tráfico de nafta. Los graneles sólidos bajaron de 4,21 a 3,77 millones de toneladas, mientras que la mercancía general se situó en 464.765 toneladas, con un descenso del 14%.

Consolidación del Puerto Exterior

El Puerto Exterior de Punta Langosteira consolidó en 2025 las cifras récord alcanzadas en 2024, con 8,3 millones de toneladas, lo que lo mantiene como la primera dársena de Galicia. El petróleo y los productos agroalimentarios siguieron siendo los principales motores de actividad, con nuevas inversiones de las empresas operadoras para ampliar concesiones y medios mecánicos.

El balance anual se completa con avances estratégicos clave, como el acuerdo con Repsol para culminar el traslado de su terminal marítima al Puerto Exterior, la solicitud de Exolum para invertir más de 100 millones de euros en una planta de graneles líquidos en Langosteira, el progreso de las obras del acceso ferroviario y la licitación del Máster Plan de Coruña Marítima, al que concurren 14 UTEs de primer nivel internacional, actualmente en fase final de evaluación.